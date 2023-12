Giovane aggredito nella notte: indagano i carabinieri

.

ALIFE – Aggressione nella notte nel centro di Alife ai danni di un giovane 30enne residente nella vicina Gioia Sannitica. L’aggressione avrebbe provocato fratture e ferite al volto della vittima che avrebbe riferito ai sanitari di essere stato aggredito. Gli esami medici effettuati dai sanitari dell’ospedale di Piedimonte Matese, dove l’uomo è stato trasportato, avrebbero evidenziato fratture alle ossa facciali. Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sui fatti.