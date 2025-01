Giovane camionista travolge e uccide 22enne ciclista con un Iveco: CONDANNATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Annibale Luigi, 37enne di Aversa, contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 9 maggio 2024, che aveva parzialmente riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per omicidio colposo. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per aver causato la morte di Kassim Zanre, investito mentre era in bicicletta da un autocarro condotto da Annibale, che, dopo il sinistro, si era dato alla fuga.

La sentenza della Cassazione, emessa il 18 dicembre 2024, chiude definitivamente il processo, confermando la responsabilità penale di Annibale Luigi per la morte del ciclista avvenuta nel 2009 a Casal di Principe.

Secondo la Cassazione, tutti i motivi del ricorso sono manifestamente infondati. La difesa aveva contestato la motivazione della sentenza, lamentando presunti vizi nella ricostruzione delle prove e chiedendo un riconoscimento di colpa anche da parte della vittima. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le ragioni addotte non avessero sufficiente fondamento e ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso il concorso di colpa del ciclista.

Inoltre, la Cassazione ha respinto la richiesta di riduzione della pena e la sospensione condizionale, motivando che la personalità dell’imputato, segnata da una condotta illecita anche successiva al fatto, giustificava la severità della sentenza. Per tali motivi, Annibale è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.