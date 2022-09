Giovane casertano a Sanremo Rock. Con una band ha sfidato 250 artisti

TEANO (Pietro De Biasio) Sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo un teanese doc: il chitarrista Antonio Mignacco. Pochi giorni fa il giovane musicista ha partecipato come elemento “turnista” alla fase nazionale del Sanremo Rock il concorso che si svolge ogni anno parallelamente a quello tradizionale della canzone italiana. È stato ingaggiato da una band che dopo aver superato la fase regionale, è salita sul palcoscenico dell’Ariston per sfidare altri 250 artisti provenienti da tutta Italia. Che alla fine non abbiano vinto poco importa, perché già arrivare fin lì è stato un ottimo traguardo. Il giovane musicista nato e vissuto a Teano diplomato al Conservatorio di Benevento rappresenta l’esempio per tutti i giovani di come sia possibile realizzare i sogni nel cassetto attraverso lo studio, la fatica e il sacrificio. Oggi con i social che ci propinano facili successi attraverso strade altrettanto facili, siamo felici di parlare di un nostro concittadino che ha raggiunto un traguardo importante e altri ne raggiungerà, trovando soddisfazione nell’impegno e nella passione che oggi lo portano ad essere uno dei più importanti e richiesti chitarristi del panorama regionale.