PIETRAMELARA – Un giovane, residente in un appartamento di via Roma a Pietramelara, è stato colpito alla testa da un ladro che non è riuscito a mettere a segno il colpo in casa. Nel tentativo di fuggire, ha ferito il malcapitato che è finito in ospedale a Piedimonte Matese. Il ragazzo aveva comunque chiamato le forze dell’ordine. Il bandito era entrato nel suo appartamento da un balcone. Indagano i carabinieri.