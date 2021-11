Giovane rapinatore ucciso dai complici: due condanne

TEVEROLA – Due condanne, in Appello, per l’omicidio di un rapinatore 20enne Aurel Xhili, avvenuto nelle campagne di via Campanello a Teverola e per il tentato omicidio di un ragazzo di Casapesenna.

La Corte d’Appello di Napoli che ha confermato la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’Assise di Napoli ed inflitto 30 anni di reclusione Ivanov Hristov, bulgaro, e 18 anni per Clemente Cipresso, di Aversa.

Secondo quanto ricostruito Hristov, insieme a Xhili, tentò una rapina ai danni di una coppietta di Casapesenna. Il giovane rapinato reagì e ne nacque una colluttazione con Xhili.