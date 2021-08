MARCIANISE – Nel rione Macello, in una casa di via Fuccia, è stato ritrovato il corpo senza vita di Carmine Alberico, 40 anni circa, figlio di un ex dipendente comunale. Il decesso risalirebbe a qualche ora fa. Familiari ed amici non avevano più notizie dell’uomo. Quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono giunti nell’abitazione hanno fatto la drammatica scoperta. Da chiarire i motivi del decesso. Informata l’autoritàà giudiziaria che potrebbe disporre l’esame autoptico.