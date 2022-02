CASTEL VOLTURNO – Ieri mattina in zona Villaggio Coppola un 35enne di origine africana, ma residente in provincia di Chieti, è stato trovato morto nel giardino di una villetta. L’allarme è partito poco dopo le 10. I soccorsi però non hanno potuto fare nulla per il 35enne. Indagano i carabinieri. L’ipotesi è quella del malore fatale.