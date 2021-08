GIOVANE UCCISO IN VIA VICO Confessa un 19enne di Caivano: fermato e trasferito nel carcere di Santa Maria C.V.

Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle telecamere di sorveglianza. Stasera locali chiusi per lutto in via Vico

CASERTA Provvedimento di fermo per omicidio per un ragazzo di 19 anni. E’ lui che nella rissa avvenuta questa notte a Caserta in via Vico ha accoltellato il 18enne Gennaro Leone di San Marco Evangelista, recidendogli l’arteria femorale e causandone la morte tre ore dopo all’ospedale di Caserta. Il 19enne fermato è di Caivano, incensurato. La lite sarebbe nata per futili motivi, uno sguardo di troppo. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie a delle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza. Il giovane, sotto choc, durante l’interrogatorio ha confessato. Dopo l’arresto, e’ stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Stasera, invece, in segno di lutto per quanto accaduto, i locali di via Vico sono rimasti chiusi. E’ attesa, invece, per domani la seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.