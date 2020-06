Gira in auto armato fino ai denti. Fermato dai carabinieri in via Napoli

SAN FELICE A CANCELLO – Durante la mattinata, in San Felice a Cancello alla via Napoli, durante un servizio di perlustrazione del territorio teso a prevenire e reprimere reati in genere, un equipaggio della Stazione carabinieri di Cancello ha deferito in stato di libertà, per detenzione illegale e omessa denuncia di armi, M.V., ucraino cl. 85, residente a Sant’Anastasia (Na). Nella vettura Lancia Y da lui condotta, a seguito di perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato un pugnale di 30 cm mod. rambo; una fionda professionale; due asce della lunghezza di cm 40 cadauna ed una pistola a gas priva di tappo rosso, marca Walter mod. CP 99 compact calibro 4,5, mm.