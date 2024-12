GISEC & ASSUNZIONI. UN MILIONE di euro da spendere per prendere 27 interinali. E iniziano già le cose strane: tutte offerte dell’1%, con soli 10 mila euro di ribasso…

Ribassi rispetto al fee d’agenzia praticamente fotocopia. Come sia possibile che una procedura di gara a sei zeri finisca con l’1% scarso di ribasso. Ci sarà una motivazione logica (e soprattutto lecita), ma per ora non la troviamo. La Gisec, interamente di proprietà dell’amministrazione provinciale di Caserta, rischia di creare un nuovo caso scandalo come l’ex Consorzio idrico?

CASERTA (l.v.r.) – Manca solo l’ufficialità e la gara da un milione di euro, suddivisa in due lotti, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato al Gisec, la società che gestisce i servizi di rifiuti della provincia di Caserta, sarà aggiudicata. Ricordiamo per i più sbadati che l’ente è interamente di proprietà dell’amministrazione provinciale.

Le società di somministrazione sono da tempo utilizzate da enti strumentali, anche se pubblici, per l’assunzione di personale. Secondo l’articolo 97 della Costituzione, tuttavia, le amministrazioni pubbliche dovrebbero assumere solo tramite concorso, anche se questi enti appartengono alla cosiddetta “seconda fascia”.

Al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, però, una sentenza, diciamo particolare, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha aperto la strada alla stabilizzazione degli interinali, considerando l’esperienza come “superamento dei 18 mesi di precariato”, periodo oltre il quale, nelle aziende private (ripetiamo, private), il contratto a termine deve diventare a tempo indeterminato.

Fu il caso di Costanza Esposito, Francesco Gagliardi e Giovanni Innocenti, persone vicine al consigliere regionale Giovanni Zannini, che ha sempre avuto un grande potere nel Consorzio grazie alla presidenza del fidato Pasquae Di Biasio.

La Gisec, guidata dal presidente Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano D’Aversa e nominato da Giorgio Magliocca su indicazione diretta di Zannini, è pronta a procedere con l’assunzione di 27 persone a tempo determinato per 18 mesi. La gara e il relativo contratto hanno suscitato in noi una certa attenzione.

Nient’altro che impossibile che, attraverso l’eventuale proroga dei contratti, possano esserci le basi per future stabilizzazioni tramite sentenze simili a quella già emessa per il Consorzio Idrico. Per noi non si tratta di una procedura legittima, ma dato che c’è già una decisione del tribunale del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, non è impossibile che questa cosa non avvenga.

Il capitolato d’appalto prevede che la Gisec investa 600.000 euro per l’assunzione di 17 operai e 400.000 euro per 10 autisti di mezzi per il trasporto dei rifiuti. Tuttavia, la procedura di gara è stata piuttosto come sempre particolare.

La gara è stata bandita in piena estate, durante il mese di agosto, quello delle ferie italiane, con la presentazione delle proposte prevista tra il 23 luglio e il 23 agosto. E spesso a Caserta operazioni discutibili avvengono proprio in periodi di disattenzione dell’opinione pubblica, come durante le festività estive o natalizie.

Nei giorni scorsi, è stata pubblicata la graduatoria sul sito della Gisec, ma anche qui emergono alcune stranezze. La società che ha vinto entrambi i lotti è la Randstad, una multinazionale olandese del settore risorse umane.

Quello che è davvero strano è che per entrambe le procedure per entrambi i lotti, il ribasso presentato da tutte le imprese partecipanti, rispetto alla percentuale che l’agenzia guadagnerà su ogni contratto, che in base d’asta è pari a 7%, è sostanzialmente identico.

Per quanto riguarda il primo lotto, Randstad Italia, Adecco Italia, Openjobmetis, Generazione Vincente, Daily Work, Carpe Diem e la Talenti srl, di cui abbiamo scritto molto (CLICCA E LEGGI), hanno tutte presentato una percentuale di ribasso che va dal minimo della Carpe Diem e della Daily Work, pari al 1,01%, ad un massimo dell’1,068%, della Openjobmetis.

Queste ditte, nel secondo lotto, si aggiunge anche la Smart Job, ma il risultato è praticamente lo stesso. Le offerte, infatti, saranno dal 1,01%, sempre di Carpe Diem e Daily work, oltre a Generazione Vincente, all’1,068% della Openjobmetis.

E infatti vediamo che la aggiudicazione a favore della Randstad ha un valore di 395.800 euro, ovvero 4200 in meno rispetto all’importo a base d’asta, per quanto riguarda il secondo lotto. Per quanto riguarda il primo, quello relativo a operai di impiegati, il ribasso resta bassissimo, ovvero di 6.300 euro, pari a 593 mila e 700 euro.

Quindi, cosa è che ha fatto La differenza? È stata l’offerta tecnica. In base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall’articolo 108, comma 2, del codice sugli appalti del 2023, è stata scelta la proposta economica individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Esiste ovviamente una motivazione logica, sensata e lecita che ha portato tutte le società a presentare praticamente la stessa percentuale di ribasso del 1%, ma gli occhi di chi – come noi – ha visto tante procedure di gara, appare veramente strano che una gara per un importo complessivo da un milione di euro, seppur divisa in due lotti, venga affidata come un totale di ribasso di 8 mila e 400 euro. Manco se fosse una aggiudicazione con invito per le luminarie della festa di paese di San Gregorio Matese, con tutto il rispetto.

Speriamo che questa procedura di gara, gestita dai commissari interni della Gisec, Bartolomeo Di Chiara, Carmine Napolano e Fabrizio Bortone, non provochi quelle conseguenze tossiche già viste per quanto riguarda altre procedure simili, così come insegna la storia del Consorzio idrico terra di lavoro.

Cercheremo di trovare ulteriori documenti relativi a questa procedura, a partire dal momento in cui alla Gisec riterranno opportuno pubblicare i verbali di gara e tutti gli atti relativi all’aggiudicazione.

