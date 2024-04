PIETRAMELARA – Una nuova tragedia Ha colpito la piccola comunità di pietra Melara a poche ore dalla morte di Riccardo Laiso 54enne stroncato da un malore improvviso alla guida della sua auto. Si è spento a soli 49 anni in Svizzera, Vittorio Nigro. L’uomo era uscito per una gita in moto insieme ad un gruppo di amici quando un malore non gli ha lasciato scampo