GLI ARRESTI IN OSPEDALE. Tra i 41 indagati (TUTTI I NOMI), anche l’ex presidente della Provincia Domenico Zinzi, i primari Paternosto e Cincotti e il commissario anti-camorra Leonardo Pace

CASERTA – Come era stato chiaro subito, dalla lettura del comunicato stampa, ampio e circostanziale, della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la vicenda del laboratorio dell’ospedlae civile di Caserta, trasformato in pratica in una dependance di un altro laboratorio, quello privato di Vincenza Scotti, moglie di quell’Angelo Costanzo, primario dell’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica e quindi anche del laboratorio del Sant’Anna e San Sebastiano, ci sono altri nomi coinvolti, nella veste di indagati a piede libero, oltre ai 6 già illustrati in quanto destinatari di misure cautelari che vanno dal carcere in cui si trova l’infermiera Angelina Grillo, al semplice obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ad Ernesto Accardo e Giovanni Baglivi, passando per i citati coniugi Angelo Costanzo e Vincenza Scotti, entrambi ridotti agli arresti domiciliari.

Dunque, l’elenco è il seguente: