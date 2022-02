Gli auguri UGL F.P. a Vincenzo Caridi nuovo direttore generale dell’Inps

Venerdì scorso il Ministro del Lavoro Orlando ha nominato Vincenzo Caridi nuovo Direttore Generale dell’Inps per i prossimi 5 anni.

Già Direttore della Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’Istituto.

Nel ringraziare per l’impegno profuso chi lo ha preceduto, non si può non augurare a nome di tutta la UGL Funzione Pubblica al neo Direttore Generale, buon lavoro !

La scelta di una figura già presente all’interno del management Inps, con solide esperienze pregresse, non può che far ben sperare, viste le numerose e impegnative sfide che l’Istituto è chiamato ad affrontare per il futuro.

Molte partite aperte, alcune di gran rilievo, tenuto conto dei due anni pesantissimi appena trascorsi, e delle tante difficoltà affrontate dal personale Inps e di quelle ancora attuali che devono necessariamente trovare positiva risoluzione.

Ci auspichiamo vengano incentivate e sempre consentite le relazioni sindacali che abbiano consistenza, forma e sostanza e non si riducano ad uno sterile obbligo da assolvere.

Tante positive proposte giungono dai dipendenti stessi e un dialogo costante unito alla volontà di ascolto porteranno sicuramente risultati positivi per la risoluzione di molteplici problematiche ancora in essere.

A Vincenzo Caridi auguriamo un’esperienza umana e professionale che porti l’Istituto ad essere un modello da emulare e che permetta di condurre il Paese verso i traguardi tecnologici e sociali che le nuove sfide Nazionali ed Europee ci impongono.