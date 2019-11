GLI INCREDIBILI VIDEO. Non è il mare e neppure un lago, ma ettari ed ettari di campagna completamente allagati in provincia di CASERTA

VILLA LITERNO – A guardare questi video, tratti dal profilo della collega Marilena Natale, verrebbe da pensare che ci troviamo in una località del nord, costeggiando un lago. E invece no. Siamo semplicemente sulla superstrada che costeggia la Nola-Villa Literno che va verso Pinetamare, e lo specchio d’acqua che vediamo è ciò che al momento ricopre ettari ed ettari di campagna coltivata e non.

E’ il risultato del maltempo che sta imperversando da ormai 20 giorni. Domani avremo un po’ di tregua, ma già mercoledì sono previste altre piogge consistenti.