Gli studenti dell’IC “G. Galilei” di ARIENZO alla fiaccolata per la pace

ARIENZO – (f.m.) La guerra Russia-Ucraina sta destando preoccupazione e sdegno non solo per le vittime civili ma anche per il pericolo nucleare ad essa connesso. Molte sono le organizzazioni che in questi giorni in tutta Italia stanno manifestando la loro vicinanza al popolo ucraino attraverso cortei, tutti accumunati dal fazzoletto bianco, simbolo universale della pace. Nella giornata di ieri, 4 Marzo 2022, anche nella città di Caserta si è tenuta la fiaccolata di solidarietà al popolo ucraino per dire “NO ALLA GUERRA”. Una rappresentanza degli alunni dell’IC “G. Galilei” ha manifestato insieme a tutte le scuole della Provincia di Caserta, unite in un unico, accorato grido di PACE. Accompagnati dalla Dirigente, Prof.ssa Rosa Prisco, dalle vicarie, prof.sse Maria Teresa Carfora e Maria De Masi, dalla Referente alla legalità, prof.ssa Carmela Vagliviello con la presenza, sempre forte e tangibile, del Comune di Arienzo nella persona dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia D’Agostino, i ragazzi hanno espresso la loro solidarietà ai popoli vittime della guerra dopo aver riflettuto, in questi giorni di incertezze, sul tema non solo della guerra tra Russia e Ucraina, ma di tutte le guerre che nel mondo devastano vite civili, negano diritti e sottraggono pezzi di futuro ad intere popolazioni. All’ Art. 11 la Costituzione recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […]”. Da cittadini italiani non possiamo fare altro che dire “NO ALLA GUERRA”, ispirati dalla saggezza e dalla lungimiranza dei Padri Costituenti.