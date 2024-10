Gli trovano in casa 16 uccelli di specie tutelate. Denunciato 49enne

In casa aveva reti e trappole utilizzate per la cattura dei volatili

SAN MARCO EVANGELISTA – È accaduto a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 49enne del posto, eseguita con il supporto del carabinieri Forestali, hanno accertato che questi deteneva, all’interno della propria abitazione, in assenza di documentazione giustificativa, 16 uccelli fringillidi-cardellini (animali tutelati dalle convenzioni di Washington e Berna). Sempre all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 reti a tramaglio e una trappola rudimentale utilizzata per la cattura dei volatili.

I volativi all’atto del ritrovamento erano chiusi in diverse gabbie di varie dimensioni.

L’uomo è stato denunciato per “uccellagione” e “cattura e detenzione di fauna selvatica tutelata”.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre, i volativi, sono stati affidati in custodia all’ospedale veterinario “Frullone” di Napoli.