CALVI RISORTA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore ai funerali di Davide Castellan il 23enne deceduto a seguito di un incidente stradale. Oggi alle 15 presso la Parrocchia di Visciano, una frazione di Calvi Risorta si sono celebrati i funerali del 23enne, che sabato mattina 9 ottobre è morto a causa di un incidente d’auto avvenuto a San Tammaro, dopo essersi scontrato con una vettura, una Jeep a bordo della quale viaggiava un avvocato. Si è spento prima dell’arrivo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Nell’auto con Davide una Fiat 600 erano presenti due suoi amici, due fratelli, che pare non siano in pericolo di vita. Davide lascia la madre Marcella Izzo, il padre Tiziano e i tanti amici e familiari nel dolore. Tanti i presenti per l’ultimo saluto a questo artista che aveva un futuro luminoso davanti a se, e che ora gli è stato spento.