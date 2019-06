Grande tristezza a CASAL DI PRINCIPE, è morto Giuseppe “U’ Sinnac”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Un grave lutto sconvolge Casale, si è spento, dopo un arresto cardiaco Giuseppe Marra, conosciuto anche come Peppe U’ Sinnac, 44 anni.

L’uomo ieri è venuto a mancare all’affetto della moglie Elena, gli amici e colleghi, dopo un improvviso malore che non gli ha dato scampo. Tanto il dolore per la sua dipartita così prematura, era conosciutissimo in paese, tanto da soprannominarlo U’ Sinnac

Gli amici e conoscenti lo ricordano come una persona sempre sorridente, simpatica e disponibile con tutti. Centinai i messaggi di addio per Peppe che stanno giungendo in queste ore. Domani i funerali a Casal di Principe per l’ultimo saluto a Peppe U’ sinnac.