GRAVE 16ENNE. Sbatte con lo scooter contro un’auto e un muretto

SAN FELICE A CANCELLO – Sono molto gravi le condizioni di E.M., il 16enne rimasto coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio di ieri a Santa Maria a Vico, al confine con San Felice a Cancello. Il ragazzo, in sella a uno scooter Honda SH 300, stava viaggiando verso Cancello quando, per motivi ancora da chiarire, ha colpito una Fiat 500 ferma accanto a un’abitazione. Dopo l’impatto con il veicolo, Emanuele ha perso il controllo e ha urtato un muretto, per poi finire contro l’auto.

Il giovane, privo di casco, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico alla testa. Al momento è ricoverato in rianimazione, intubato e in condizioni molto gravi.