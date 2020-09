Grave lutto ad AVERSA nella storica famiglia normanna. Addio all’architetto Arturo Pozzi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio all’architetto Arturo Pozzi, storico personaggio cittadino. Lo stimato professionista normanno, aveva 74 anni, era molto noto e apprezzato nella cittadina normanna e non solo, per le sue doti professionali e umane. Lascia la moglie Clorinda e il figlio Alfredo Maria. Pozzi era fratello del compianto Alfredo Pozzi, ex politico di razza, oltre che eccezionale ingegnere e professore universitario, ex consigliere comunale, poi sindaco, consigliere regionale ed assessore regionale, figlio di Salvino Pozzi, a cui oggi è dedicata la villa comunale della città di Aversa.

Pozzi e la sua famiglia da decenni hanno fatto la storia architettonica e politica della città, rivestendo ruoli e occupandosi di molti importanti progetti non ultimo all’architetto Arturo fu affidato dall’ex sindaco Sagliocco il compito del recupero dei Sagrati delle chiese del centro antico di Aversa, un progetto ambizioso ed oneroso.

I funerali ieri alle 11 nella Chiesa del Bambin Gesù ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Pozzi, che perde un altro importante e autorevole personaggio della città e della sua storia.