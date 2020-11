“Grazie per tutto quello che ci hai dato”, dolore e commozione per l’ultimo viaggio di Luigi, morto a soli 35 anni

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e commozione ai funerali in forma privata di Luigi Del Prete. Il 35enne poliziotto penitenziario venuto a mancare dopo aver lottato per due anni contro una malattia (LEGGI QUI). Il giovane e valoroso agente lascia l’amata moglie Valentina Pellecchia, con cui stava costruendo la sua famiglia, avevano acquistato casa a Sant’Arpino, il giovane era originario di Grumo Nevano. Un ragazzo solare, simpatico divertente e sempre disponibile, prestava servizio presso il Carcere di Prato. I funerali si sono svolti oggi alle ore 16 in forma strettamente privata nella Chiesa di San Vito a Grumo Nevano. Appena appresa la terribile notizia sono giunti centinaia di messaggi di addio e cordoglio. Questi alcuni dei più commoventi di amici e familiari.

“Speravo tanto che questo giorno non sarebbe arrivato mai, invece te ne sei andato così all’improvviso. Tanti i ricordi insieme, il lavoro che ci ha unito, le serate trascorse insieme,le risate ,le battute, le nostre cene in caserma con Antonio, Giacomino e il Fratone Sasa’ come lo chiamavamo noi, come farò a dimenticarle?È proprio vero quel detto, “Sono sempre i migliori che se ne vanno”. Voglio solo ringraziarti dell’amicizia che mi hai donato perché tu eri più di un Amico♥️Che la Terra ti sia lieve..Riposa In pace Amico Mio”

“Cugino mio fratello mio me distrutt…voglio sapere solo una cosa, ma mo tutti i rimproveri ke mi facevi tutti i consigli ke mi davi ki me li da più… Mi mettevi sempre sulla buona strada, sapevi sempre strappare un sorriso. Tu m manc vita mi, non c’è la faccio, stammi smp vicino ti prego “