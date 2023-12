GUARDA I GOL DI CASERTANA-GIUGLIANO 3-1. Il post-partita, Cangelosi: “Soffriremo meno quando giocheremo senza avversari”

Le parole in sala stampa del mister Vincenzo Cangelosi e del marcatore Alessio Curcio subito dopo il triplice fischio

CASERTA (alfonso centore)– Parole al miele quelle dell’allenatore Vincenzo Cangelosi e del numero 10 Alessio Curcio all’insegna del successo ottenuto contro il Giugliano (RILEGGI IL LIVE).

Falchi al secondo posto e complimenti anche da parte del loro condottiero che, prima di parlare della partita, ci ha tenuto a fare una dedica speciale: “Volevo dedicare la vittoria ad un piccolo tifoso, Luigino, che, purtroppo, non sta passando un bel periodo e spero di rivedere al più presto allo stadio a tifare per noi”.

Ha continuato la conferenza, poi, con la disamina dell’incontro: “È stata una partita strana, abbiamo concretizzato quel che siamo riusciti a creare, poi dopo l’1-0 ci siamo abbassati, e sapendo che loro avrebbero alzato il baricentro, siamo stati bravi a resistere e sfruttare gli spazi che si aprivano.”

Sul finale in tensione, Cangelosi si è espresso con una battuta: “Soffriremo di meno quando giocheremo soli, il Giugliano ha giocato bene, noi siamo costretti a dover sopperire a tante situazioni: acciacchi, rientri, squalifiche. Ai ragazzi posso dire solo bravi perché la voglia di fare risultato è superiore alle difficoltà che ci da l’avversario.”

L’allenatore, successivamente, è stato interrogato sulla decisione di portare in panchina Carretta, Casoli e Soprano, nonostante avesse anticipato che fossero out: “Ho deciso di portare i tre che non erano convocati perché: due di loro volevano stare vicino alla squadra e ciò mi faceva molto piacere, Carretta, invece, l’ho portato per fargli riassaporare il clima partita e poi perché stamattina Tavernelli aveva problemi e non ero sicuro della sua presenza. Devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto questo sacrificio, così come chi, stasera, ha giocato tra i titolari nonostante gli acciacchi: lo stesso Tavernelli, ma anche Toscano, Damian, Montalto, tra tutti Anastasio che fino a ieri aveva febbre alta e virus intestinali. Credono in ciò che fanno e sono disposti ai sacrifici, è un buon segno”.

A proposito di ciò è saltata fuori qualche domanda in merito al mercato di gennaio: ”Non penso al mercato perché questo gruppo mi sta dando grandissime soddisfazioni. Se arriva qualche aiuto mirato ben venga, ma questa squadra ha dimostrato che può giocare con chiunque”.

Anticipando la prossima sfida col Sorrento il mister ha dichiarato che si aspetta un’altra partita complicata: “sono giovani, corrono tanto. Lo scorso anno ci ha messo in difficoltà e ora sono lanciati dalla loro vittoria a Catania: sarà il nostro ultimo sforzo prima delle feste.”

Il posto di Cangelosi è stato occupato poco dopo da Curcio, autore di una rete magistrale da circa 52 metri, che non ha perso tempo per commentare il suo capolavoro: “Quando ho recuperato palla ho visto il loro portiere fuori, in questi casi ti viene d’istinto, non ci pensi e se entra hai fatto un gran gol… e la mia è entrata”.

L’ex Catanzaro ci ha tenuto a fornire il suo punto di vista sulla partita: “È stata una partita molto difficile, loro giocano bene e hanno giocate e movimenti ricercati; noi siamo stati bravi a genere la nostra partita e sfruttare bene le ripartenze. Non ho mai avuto la sensazione di poterla perdere, ma è stato molto difficile. Nel primo tempo la partita aveva preso una piega un po’ nervosa, poi piano piano è tornata sui binari giusti”.

Sul gruppo squadra e sul campionato: “Stiamo dando prova di funzionare meglio quando siamo in difficoltà, vedi Taranto o Picerno, ed è importante che riusciamo a sacrificarci l’uno per l’altro. Alla lunga sarà dura, ragioniamo partita per partita e con i piedi per terra, perché le squadre forti ci sono: Benevento, Juve Stabia, Avellino, Crotone e Picerno.

Conclude così il dieci rossoblù: “Ora testa al Sorrento e poi penseremo alla sosta, con il tempo possiamo solo crescere come gruppo.”