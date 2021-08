GUARDA IL VIDEO. Amianto in fiamme nel casertano, rogo anche a due passi dal Policlinico di Caserta

CASERTA – Terribile sequela di immagini che i volontari di Difesa Eco Ambientale hanno registrato nelle scorse ore in tutta la provincia di Caserta. Una grossa nube nera di fumo, provocata da un incendio di amianto, situazione pericolosissima per la salute dei residenti della zona, ha coperto parte del comune di Santa Maria La Fossa e Grazzanise, essendo l’incendio scaturito in una traversa tra via Marconi e via Battisti, zona di confine tra le due città .

A Caserta, invece, vigili del fuoco sono intervenuti nel capoluogo a pochi chilometri dal policlinico in costruzione per un incendio di sterpaglie.