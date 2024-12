GUARDA IL VIDEO. Atti osceni in una scuola superiore del casertano. La prof “tocca” il collega sotto la cattedra davanti agli alunni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

LE TOP 40 DI CASERTACE. POSIZIONE 20. Un elenco composto dai 40 articoli più letti del 2024. Negli ultimi giorni di quest’anno che volge al termine, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori. DISCLAIMER: ricordiamo che determinati articoli potrebbero essere non più attuali (per esempio: lo status di indagati o arrestati e il sequestro di beni potrebbe essere mutato a seguito di decisioni dei giudici)

(Pubblicato il 31 Maggio 2024) AVERSA – Sta destando scandalo il video che in queste ore è stato pubblicato dal quotidiano Notix (GUARDA QUI) di proprietà dell’editore di Primaset, Nicola Turco.

Dalle immagini emerge chiaramente il contatto intimo di una docente di un istituto superiore molto importante della città normanna (il cui nome non faremo per “carità di patria”) nell’interno coscia di un suo collega, seduto affianco in cattedra.

Uno studente, vista l’incredibile scena, ha deciso di immortalarla, in considerazione del fatto che la scrivania era sostanzialmente aperta e, quindi, il contatto osceno tra i due professori era chiaramente visibile agli alunni.

QUI SOTTO, IL VIDEO