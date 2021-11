GUARDA IL VIDEO. Beccati mentre cercano di rubare da un’auto in sosta, SCHIANTO DURANTE LA FUGA

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri sera intorno alle 21 in via Libertà a Lusciano due soggetti un uomo e una donna, quelli ripresi dalle telecamere private e pubblicate sui social, a bordo di una Fiat Punto di colore grigio e con targa abrasa, per non essere identificata, hanno costeggiato una vettura in sosta

L’uomo che era su lato guida è sceso mentre la donna lo attendeva in auto e ha aperto la vettura in sosta aperto lo sportello e preso qualcosa che era all’interno, la vittima se ne accorto è subito uscito e per un pelo non li ha fermati. I due delinquenti nel darsi alla fuga a retromarcia, hanno anche danneggiato l’auto della vittima finendo con lo scontrarsi e poi si sono dati alla fuga. Il proprietario dell’auto ha pubblicato i video e foto dell’accaduto per avvisare tutti di quanto avvenuto e per chiedere aiuto ad identificare i due balordi, oltre ad aver sporto denuncia.