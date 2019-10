GUARDA IL VIDEO CAPUA. Due ragazze litigano in Piazza dei Giudici davanti al bar Giacomino. E il “giovedì liceale” diventa zuffa

CAPUA – (d.l.) Doveva essere il solito appuntamento infrasettimanale del “giovedì liceale “, nato per alleggerire la settimana scolastica; questa volta la location scelta era il ” caffè Giacomino ” nella centralissima piazza dei giudici a Capua, ma una disputa del tutto femminile, nata ad inizio festa e andata avanti ad oltranza fino a tarda sera, tra due giovani scolare si è trasformata in una vera e propria zuffa a suon di appellativi poco gentili e qualche sberla. Il tutto sembra essere nato da una discussione privata nata in una chat ma che le protagoniste tanto privata non hanno voluto che restasse.