GUARDA IL VIDEO. CASERTA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. Quando la città vuota diventa “un’altra città”. Nuova e speriamo più seria quando si ricomincerà

Caserta– Dalla sensibilità della nostra giornalista Tina Palomba è venuto fuori un bellissimo spaccato umano ed emotivo di una città vista nei giorni particolarissimi del coronavirus. Potremmo anzi dire un Caserta mai vista prima e da nessuna generazione del ventunesimo e del ventesimo secolo. Ecco perché gli scatti sono molto interessanti ed offrono la visione di luoghi e situazioni di singole persone che sembrano proiettate in un’altra epoca, addirittura in un’altra dimensione. La scelta musicale non è stata casuale, dato che vengono utilizzate le splendide note del famoso pianista giapponese Yiruma