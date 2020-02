GUARDA IL VIDEO. “Cerchiamo privé a Caserta”. Ecco la risposta di Fedez e della Ferragni al “No” ricevuto da Francesco Martucci

CASERTA – Immaginava di dare una notizia interessante e che in tanti l’avrebbero letta, ma siamo sicuri che Francesco Martucci, proprietario e pizzaiolo de I Masanielli, non si aspettava tale clamore rispetto a un post pubblicato nelle scorse ore. Come abbiamo raccontato in un articolo di questa mattina (GUARDA QUI), il pizzaiolo casertano ha reso noto tramite i suoi canali social di aver rigettato una proposta dall’agente di Chiara Ferragni, influencer e modella, compagna di vita del cantante Fedez, riguardante la possibilità di prenotare una zona privata all’interno della pizzeria. Apriti cielo. Tantissimi siti di informazioni, compresi noi, che hanno riportato la notizia, e in alcuni casi c’è chi ha aumentato ed enfatizzato ciò che era avvenuto, chissà se ha contribuito la ricerca di qualche click in più.

Pare proprio che la voce debba essere arrivata anche a Los Angeles, California, dove Chiara Ferragni e Fedez si trovano in questo momento. In questo video che potete vedere in alto la coppia scherza sulla ricerca di un privé a Caserta mentre loro si trovano ad Hollywood, cosa che pare logisticamente complicata. In un successivo post su Facebook, Francesco Martucci ha spiegato di aver risposto ad una richiesta dell’agente della Ferragni e di aver dato risposta negativa, perché la sua pizzeria non prevede la possibilità di creare una zona privata “privé”. Inoltre, ha spiegato che non aveva mai pensato di negare l’ingresso in pizzeria a nessuno.