GUARDA IL VIDEO CHOC. Il comandante Di Nardo aggredito e preso per il collo per aver fatto rispettare la legge

MONDRAGONE/MINTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Aggredito e insultato davanti agli occhi compiaciuti di alcuni testimoni. Questo quanto dimostra un video che sta circolando su Facebook in cui si vede l’ex comandante della polizia municipale di Mondragone, attualmente comandante della polizia municipale di Minturno, Antonio di Nardo, mentre viene preso per il collo e scaraventato fuori dall’esercizio commerciale.

Poco fa abbiamo contattato telefonicamente il comandante Di Nardo per chiedere spiegazioni circa l’accaduto verificatosi l’altro ieri mattina, e secondo quanto riferito dallo stesso, i motivi sarebbero da ricondurre alla mancata ottemperanza di una ordinanza emessa dal Sindaco da parte del commerciale, poi multato: ” Sono stato aggredito, preso per il collo e scaraventato fuori dal negozio solamente per aver fatto il mio dovere, in un territorio dove nessuno mai si è preoccupato di far rispettare la legge. Il commerciante in questione è stato multato per non aver rispettato l’ordinanza emessa dal Sindaco il 10 marzo 2019 che disponeva l’immediata rimozione dai marciapiedi di tutti i carrellati. Dopo quanto accaduto l’uomo è stato arrestato e durante il processo per direttissima il giudice ha disposto l’obbligo di firma del soggetto in questione, fino all’udienza fissata per il mese di settembre 2019″.



Questo quanto emerso dal racconto del Comandante della polizia municipale di Minturno, fermo restando che siamo a disposizione del commerciante per una eventuale replica.