GUARDA IL VIDEO. DE LUCA A CASERTA: “Darò 30 milioni per l’ospedale Civile”. Eh già governatore, questa è una balla come i 3 anni matematici che promise PER L’APERTURA DEL POLICLINICO

Essendo stato inaffidabile nelle promesse precedenti, è giusto dubitare anche di questa. Qualche notizia in più sul modulare che diverrà una dependance del Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA (g.g.) – Siamo riusciti a trovare il video che l’ufficio Propaganda di Vincenzo De Luca ha già pubblicato su YouTube. Presente anche il sindaco di Caserta Carlo Marino, chiaramente in veste istituzionale e ovviamente, questo punto, anche per motivi elettorali. Abbiamo iniziato, soprattutto, a cogliere gli elementi più interessanti finora. Oltre ai 24 della Terapia Intensiva dell’ospedaletto di Caserta, vanno aggiunti quelli dei modulari nei pressi del Ruggi di Salerno e dell’Ospedale del Mare di Napoli per un totale di 120 Speravamo qualche notizia in più sul modulare di Caserta, è invece restiamo ancorati alle notizie pubblicate un’ora fa. Il prefabbricato resterà e diverrà una specie di dependance dell’ospedale Civile di Caserta, poi la promessa: 30 milioni di euro per rafforzare il nosocomio cittadino. Probabilmente, questo è lo stesso metodo che De Luca utilizzo nel marzo 2017 quando affermò che il Policlinico avrebbe (sic!) aperto i battenti.