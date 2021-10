GUARDA IL VIDEO e LA FOTO. FOGNA ESPLOSA. Questo Marino pensa a Enrico Letta, ai leghisti e ‘ste boiate. Intanto, stamattina, rione Cappiello affoga nella merda (va bè, chiamiamola cacca)

Ovviamente, CasertaCe che sta soffrendo tantissimo in questa campagna elettorale dato che articoli come questi li ha scritti sempre, durante ogni sindacatura, da quella di Petteruti a quella attuale, passando a quella di Del Gaudio, a parlare non sono tanto i nostri scritti, bensì l’evidenza incontestabile di foto e immagini video, rispetto alle quali le chiacchiere e le boiate di una campagna elettorale da cui risulta in tutta evidenza che il sindaco uscente considera i casertani dei coglioni

Spett.le Caserta CE, le voglio mandare delle foto dal rione Cappiello, dove può vedere una fogna scoppiata con tanto di materiale fecale sparso in ogni dove.

Nonostante abbiamo segnalato la situazione a chi di dovere, si continua a non fare niente, ormai viviamo in uno stato di completo abbandono e degrado, dalle istituzioni tutte.

Spero che con questa segnalazione ci si convinca a prestare più attenzione a queste realtà rionali e periferiche ma non solo e a cercare di rendere DIGNITOSO E CIVILE un luogo dove vivere e non come bestie nella stalla, e magari cercare di non farla fuori dal vaso.

PS. un cittadino esasperato