GUARDA IL VIDEO E LE FOTO. CASERTA E MADDALONI. Brucia la montagna di San Clemente

CASERTA – Sono immagini che fanno un certo effetto quelle provenienti da San Clemente, frazione della comune di Caserta che si trova ai piedi del Monte San Michele e praticamente attaccata a Maddaloni e dalla stessa città delle due torri.

L’estate, il caldo afoso, è sicuramente un avversario temibile per i vigili del fuoco, costretti a lavorare duramente per spegnere le fiamme e sono divampate oggi, martedì, sulla montagna di San Clemente, a pochi metri dalle cave di estrazione del cemento.

Mentre in questi minuti dal cielo continua a cadere cenere sulla frazione, i caschi rossi hanno lavorato duramente per delimitare l’incendio e le immagini di questi minuti ci raccontano di uno spettacolo visivamente suggestivo, ma terribile, mortale per la flora e gli animali del monte.

In molti si domandano se questo incendio sia di natura dolosa, la preoccupazione di tanti, infatti, è che la mano dell’uomo abbia volutamente distrutto e incenerito un pezzo di Monte San Michele.