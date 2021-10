GUARDA IL VIDEO. I “fuoriclasse” della truffa. Tre ARRESTI, 14 indagati. C’è anche un dipendente Enel. Così diversi commercianti non pagavano la bolletta

OPERAZIONE DEI CARABINIERI DEL NOR DI MARCIANISE. Sono accusati di associazione a delinquere. Avevano messo in piedi un’attività basata su una specialissima, certamente non comune, capacità di manomettere i contatori anche con sistemi molto innovativi, lavorando sui circuiti e deviando l’utenza verso ignari cittadini. Seguivano i loro “clienti” sia nell’attività di manutenzione dei contatori truccati, sia nella gestione amministrativa, mettendo a disposizione società di comodo come intestatarie di utenze, quando il commerciante, l’imprenditore-cliente non poteva tecnicamente sostenere una manipolazione dei suoi dispositivi. Questa la presentazione dei fatti. All’interno il testo integrale del comunicato della procura di Nola