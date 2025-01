GUARDA IL VIDEO. Il clamoroso furto in diretta durante il video del parlamentare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un clamoroso borseggio in diretta è stato ripreso dal deputato Francesco Emilio Borrelli durante un sopralluogo al mercatino dell’immondizia di Corso Garibaldi. Il deputato si trovava sul posto per denunciare le condizioni di estremo degrado che stanno soffocando l’intera zona intorno a piazza Garibaldi. Durante la diretta, gli spettatori hanno notato un borseggio, ripreso per un istante dalla fotocamera del cellulare di Borrelli.

“Questa immagine è il perfetto specchio della condizione di abbandono e degrado che attanaglia tutta l’area circostante piazza Garibaldi. Chi riconosce il ladro nel video, faccia denuncia, così da permettere alle forze dell’ordine di intervenire. In quella zona si trovano borseggiatori, truffatori, ladri e venditori ambulanti senza licenza, che propongono merce contraffatta o rubata. Questo è il triste quadro che caratterizza l’intera area. Cittadini e turisti sono in balia di questa criminalità, senza alcuna protezione. Passeggiare in queste strade è ormai un pericolo, con il serio rischio di essere derubati, o peggio. Chiedo un intervento deciso per ripristinare la legalità e restituire sicurezza ai residenti e ai visitatori. Basta con le zone grigie: non è questo il tipo di accoglienza che vogliamo riservare ai turisti che arrivano in città. Non è questo il tipo di vivibilità che vogliamo garantire ai nostri concittadini”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.