GUARDA IL VIDEO. INFERNO DI FUOCO. Capannone industriale in fiamme, nube tossica invade tutta la provincia. I sindaci: “chiudete porte e finestre”

REGIONALE – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno del capannone di un’azienda di logistica nel nucleo industriale di Airola. Le fiamme, che hanno coinvolto un deposito di materiale plastico, hanno sprigionato una grossa nube nera visibile anche a chilometri di distanza invadendo anche la nostra provincia e quella di Napoli. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina. Al lavoro già da da due ore i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, ma è stato chiesto il rinforzo anche di altre squadre del comando provinciale di Benevento. Nelle vicinanze di via Sorlati, dove si trova l’azienda, ci sono anche abitazioni civili. Attraverso la pagina Facebook ufficiale, il Comune di Airola ha raccomandato ai cittadini di chiudere le finestre e di “abbandonare le case, se investite dalla traiettoria del fumo”. Anche l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico ha invitato i cittadini a chiudere le proprie abitazioni, mentre il vicino comune di Roccaraino consiglia fortemente ai residenti di non lasciare le proprie abitazioni.