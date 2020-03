GUARDA IL VIDEO. Le istruzioni e i comportamenti contro il CORONAVIRUS spiegato da questi splendidi bambini

CASERTA – Come è noto, la nostra collega Marilena Natale da tempo si occupa di chi è in difficoltà, da tempo si prodiga non solo lavorando in questa terra e raccontandola ma anche stando vicino ai più piccoli, ai bambini che hanno bisogno di aiuto, girando anche tra le corsie dell’ospedale. E allora ci fa piacere sottolineare questa sua iniziativa, semplice ma ricca, densa di significato.

Il vademecum di pulizie ed attenzioni per evitare il rischio del contagio da coronavirus, che conosciamo ormai tutti a memoria, in questo video viene declinato da degli splendidi bambini, alcuni di questi direttamente dalle stanze dove sono ricoverati. Dei comportamenti che servono a tutti, ma soprattutto per chi, come questi piccoli pazienti, ha delle difese immunitarie deficitarie.