GUARDA IL VIDEO. Luca Abete di Striscia la Notizia scappa dall’aggressione in strada a due passi dal bar Movida

Offese omofobe al giornalista di Canale 5 alla risposta ironica di Abete. Si sente parlare di “evasione fiscale”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN PRISCO – Era stato visto a Santa Maria Capua Vetere, ma l’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, ha raggiunto anche la vicina San Prisco, nei pressi di Viale Europa.

Zona di confine con il comune di Santa Maria Capua Vetere, la strada dove Abete e il suo interlocutore dibattono concede il suo angolo a un notissimo bar della zona, il bar Movida, alla destra del quale, sempre venendo da viale Europa, c’è la rotonda che in pratica divide i due comuni.

Dopo la rotatoria inizia, infatti, con via Giovanni Paolo I, la cosiddetta zona nuova, Area C1 Nord di Santa Maria Capua Vetere che, attraversando poi via Consiglio d’Europa, a destra si immette verso via Galatina, che porta all’autostrada, alla Variante e Capua e Sant’Angelo, a sinistra verso il centro urbano sammaritano, da lì si arriva, infatti, a piazza San Francesco, e andando dritto in direzione palazzine IACP e rione Sant’Agostino, c’è l’Arco di Adriano e si può raggiungere Capua.

Dal video pubblicato su Facebook Reel dalla pagina Ciò che vedo a Santa Maria C.V., il faccia a faccia è molto polemico e l’uomo al centro delle attenzioni di Abete pare non essere un soggetto con il physique du rôle da gestore di scuole private, argomento seguito dall’inviato di Striscia e di cui si pensava stesse trattando il giornalista del suo blitz nel casertano