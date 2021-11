GUARDA IL VIDEO. Panico all’Ikea per spray urticante. In mille evacuati. Il ricordo della strage causata da Di Puorto

CASERTA – Il drammatico sgombero della mega struttura di Ikea, a Corsico, alle porte di Milano, a causa di una sostanza urticante propagata da mano ignota, ha riportato la nostra mente a un episodio di cronaca, risalente a pochissimi anni fa (erano gli ultimi giorni del 2018), che coinvolse un gruppo di giovani capeggiato dall’esponente di una nota famiglia del clan dei Casalesi.

Ugo Di Puorto fu arrestato insieme ad altri 5 complici per aver scatenato il panico, con lo spray urticante, all’ interno di una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. Un fuggi fuggi finito in tragedia con cinque morti e un gran numero di feriti, per i quali Ugo Di Puorto è stato condannato a 12 anni di carcere.

Per fortuna nell’Ikea di Corsico non ci sono state vittime. Solo qualcuno dei mille e più visitatori evacuati ha subito problemi di infiammazione causate della sostanza urticante. Ma di fronte alle immagini di questo video il pensiero e5 ritornato sull’assurda strage della discoteca.