GUARDA IL VIDEO. PAZZESCO. Invasione di insetti nel corridoio del pronto soccorso di CASERTA

CASERTA – La segnalazione ci arriva proprio dall’interno, da operatori dell’emergenza che hanno a che fare ogni giorno con i disagi, le difficoltà del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Una scena che non è degna di un paese civile. Sembra una frase fatta, ma quando un’invasione di insetti, precisamente di formiche, colpisce un’area interna del pronto soccorso di un ospedale, allora non possiamo non utilizzare la frase fatta di cui sopra.

Sono stati gli stessi lavoratori che operano anche all’interno del pronto soccorso ad inviarci questo video.

L’oblò preso di mira dalle formiche si trova nel corridoio interno che porta verso il Pronto Soccorso, poco prima del drappello.

Chi legge questo giornale sa bene quanto siamo allergici all’utilizzo di frase fatte, parole di maniera, ma è difficile non utilizzare il termine vergogna davanti a scene simili.