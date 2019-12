GUARDA IL VIDEO. Pizzo di Natale, 8 arresti. I volti degli estorsori mentre escono dalla caserma

Buongiorno…Continuano le pulizie Natalizie! I Carabinieri del nucleo investigativo di Aversa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di soggetti, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, erano pronti ad incassare il pizzo per Natale! In manette Giacomo D'Aniello,Gaetano Buonpane,Raffaele Cantone, Carlo de Simone,Bruno Improta, Francesco Parola,Giuseppe Tessitore.

Pubblicato da Marilena Natale su Venerdì 13 dicembre 2019