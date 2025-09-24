GUARDA IL VIDEO. PROVINCIA ALLAGATA. Sottopasso invaso da acqua e fango a S. MARIA C.V.

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

S. MARIA. C.V. – I primi segni, drastici, del cambio di stagione si stanno mostrando in tutta la provincia dopo il temporale che ha colpito il territorio casertano in tarda nottata e nelle prime luci dell’alba.

Oltre ai disagi che hanno colpito Caserta ed Aversa (clicca sui nomi delle città per leggere i rispettivi articoli con foto e video), il maltempo non ha risparmiato i paesi della provincia come Santa Maria Capua Vetere.

La città del Foro, infatti, ha accusato la forte bomba d’acqua con disagi soprattutto nelle zone periferiche, come testimoniato da un video di un ragazzo, Luigi A, condiviso, poi, anche sulla pagina Ciò che vedo in città: