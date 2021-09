GUARDA IL VIDEO. S. MARIA C.V. L’appello social di Gabriele al sindaco Mirra: “Come padre di famiglia, come uomo e come essere umano oggi dovresti aiutarci e non abbassare la testa” 

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Corre sui social l’appello disperato di un giovane di Santa Maria Capua Vetere, Gabriele Mingione.

Gabriele, è cittadino sammaritano che per una serie di problematiche si è ritrovato senza lavoro e senza fissa dimora. Racconta di essersi rivolto al sindaco e ai servizi sociali affinchè gli venisse offerto il loro aiuto per affrontare le difficoltà che sta vivendo e che, invece, non è stato supportato dalle istituzioni ma bensì, tutt’alto.

Fino a ieri è stato ospite, insieme alla mamma che sembrerebbe non godere di ottima salute e la sua cagnolina, in un b&b locale solo grazie ad una raccolta fondi attivata dai suoi concittadini e all’intervento dell’arcivescovo di Capua. Purtroppo però oggi 30 settembre il loro soggiorno termina e si ritrovano per strada abbandonati a se stessi con le innumerevoli difficoltà del caso.

Da come potete sentire dal video che pubblichiamo in calce al nostro articolo Gabriele dice di essere stato ignorato fino ad ora pur avendo contattato le istituzioni cittadine partendo dalla figura del Sindaco.

Nel suo appello chiede una casa, non un lusso, ma un tetto sotto il quale vivere dignitosamente diversamente da come hanno vissuto, lui e la mamma, fino ad oggi. Conclude il suo video messaggio, nella speranza che questo arrivi al sindaco, al quale si rivolge dicendo: “Sindaco potrei essere tuo figlio, ti parlo da ragazzo disperato che spera in un futuro. Come padre di famiglia, come uomo e come essere umano oggi dovresti aiutarci e non abbassare la testa”.