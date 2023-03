GUARDA IL VIDEO. Terrore in strada: minaccia persone con un coltello e ferisce poliziotti. ARRESTATO

AVERSA – Come raccontato stamattina , in via Filippo Saporito automobilisti e astanti hanno chiamato la Polizia di Stato e i sanitari del 118 a causa di un uomo che con un coltello in mano aveva messo a repentaglio la vita dei passanti

Gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo e capire che intenzioni avesse; nel farlo l’uomo li ha feriti, tanto che hanno dovuto ricorrere loro stessi alle cure mediche.

E’ stato condotto in commissariato e accusato di resistenza a pubblico ufficiale.