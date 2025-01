GUARDA IL VIDEO. Tifosi della Casertana bloccano l’autostrada e lanciano petardi: PUNITI IN 22

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Polizia di Stato di Benevento ha emesso 22 Daspo nei confronti dei tifosi della Casertana, responsabili di comportamenti che hanno disturbato l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del match contro la squadra di Auteri, disputato il 27 ottobre allo stadio ‘Ciro Vigorito’. .



Prima dell’incontro un gruppo di ultras casertani, nonostante le indicazioni delle forze dell’ordine preposte al controllo, si è rifiutato di dirigersi verso l’area di servizio ‘Vaccarella’. I mezzi sono stati fermati all’uscita di Castelvenere, dove circa 80 tifosi con il volto coperto, hanno bloccato la strada per dieci minuti, interrompendo il traffico. Solo dopo ripetute intimazioni da parte del responsabile del servizio di scorta, il gruppo è tornato indietro per ricongiungersi con gli altri. Successivamente, i circa 300 supporters muniti di biglietto, sono ripartiti verso Benevento con la vigilanza della polizia.

Tuttavia, una volta arrivati in via Avellino, hanno nuovamente fermato i minivan e tentato di organizzare un corteo a piedi verso lo stadio, per poi risalire sui bus. Dopo i controlli ai tornelli da parte degli steward, una volta entrati nel settore ospiti, i tifosi hanno lanciato fumogeni e petardi, causando la sospensione della partita per circa 5 minuti.