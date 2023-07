GUARDATE QUESTO VIDEO. Zannini e Magliocca in versione beach sentono la necessità di dire che il loro rapporto è saldo e inscindibile. Indovinello ai lettori: quando è successo in passato una cosa uguale con altri personaggi?

Sorprendente produzione dopo alcune indiscrezioni giornalistiche che ipotizzano una candidatura del mondragonese a Presidente della provincia una modalità che ha innescato in noi un’evocazione secca. E allora lanciamo un piccolo gioco, tipo una cosa sotto l’ombrellone

CASERTA (g.g) Riteniamo che ogni territorio abbia i politici che merita per cui, fermo restando che il Consigliere Regionale Giovanni Zannini e il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca possano dire quello che gli pare, esattamente come facciamo noi nei loro confronti, quando affrontiamo argomenti riguardanti l’esercizio delle loro funzioni politico-istituzionali e in attesa di storie realmente brutte, che ne declinano anche alcune caratteristiche comportamentali, abbiamo ritenuto interessante questo loro gaio filmatino social solo per un motivo: ai nostri occhi e soprattutto alle nostre orecchie questo video ci ha immediatamente evocato una vicenda simile, consumatasi su un terreno molto diverso da quello della politica politicante, ma manche molto coincidente da un punto di vista del metodo scelto dai protagonisti di oggi e dai protagonisti di allora.

Se abbiamo capito bene, qualche giornale, non noi in questo caso, ha avanzato l’ipotesi di una possibile candidatura di Giovanni Zannini alla carica di Presidente della Provincia, con l’effetto conseguente e collaterale di una frattura, di una rottura dei rapporti tra lo stesso Zannini e l’attuale Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, che naturalmente punta alla rielezione nel momento in cu , di qui a meno di ad un anno, i casertani, al pari di tutti gli altri italiani, torneranno alle urne per eleggere a suffragio universale il nuovo (o vecchio) Presidente e il nuovo (o vecchio) consiglio provinciale.

Di solito Giovanni Zannini e Giorgio Magliocca non hanno sviluppato attività pubblicistiche che li hanno somministrati a braccetto ai molti fruitori dei social. Si sa che i due sono un corpo e un’anima. Si sa e si è visto che hanno festeggiato, propinando più di un gesto dell’ombrello ai loro avversari, in occasione delle ultime elezioni provinciali indirette del dicembre del 2021, ma poi non hanno mai prodotto video messaggi a reti unificate. Di loro si sono viste solo alcune fotografie, catturate da paparazzi di occasione che li immortalavano a passeggiare insieme, liberi dai telefonini lungo qualche vialetto di Pignataro Maggiore.

Questo di oggi, dunque, è, a suo modo, un inedito. Zannini e Magliocca hanno avvertito la necessità di farsi vedere, insieme, a braccetto in modo da smentire ogni voce sul loro ipotetiche frizioni in vista delle prossime provinciali. Insomma, amici e sodali per sempre.

E allora, ci rivolgiamo ai nostri lettori più attenti, ma soprattutto a quelli che si sono tenuti informati sulle cose della politica e della cronaca di questa provincia almeno da 25 anni a questa parte.

Siccome è estate e vanno di moda i giochini, noi ne proponiamo uno: qundo è capitato in passato che due personaggi a loro modo pubblici ahnno avvertito al necessità di farsi vede, anzi in quel caso di farsi ascoltare, sentire insieme in modo da smentire ogni indiscrezione sul loro ipotetiche, in quel caso molto pericolose frizioni?

Il giochino è aperto. Vediamo chi sarà in grado di indovinare.