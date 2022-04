Ha l’obbligo di dimora a MARCIANISE, beccato a RECALE. ARRESTATO UOMO DEL CLAN PICCOLO

MARCIANISE – Gabriele Piccolo, uomo considerato intraneo al clan omonimo operante a Marcianise era sottoposto la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, cioè Marcianise.

Nonostante ciò, nella giornata di oggi, lunedì, Piccolo è stato beccato dalla polizia in via Francesco Omminiello, a Recale , zona non distante dal confine con Capodrise. I poliziotti, constatata l’identità dell’uomo, non hanno potuto far altro che arrestarlo per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Sarà giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e nel frattempo il 51enne è ristretto nelle camere di sicurezza del commissariato di Marcianise.