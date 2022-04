Ha l’obbligo di dimora a MARCIANISE, beccato a RECALE. Condannato ras dei Belforte

MARCIANISE – Condannato ad 8 mesi per aver violato l’obbligo della sorveglianza speciale. È quanto disposto dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Giovanni Caparconei confronti di Gabriele Piccolo 51enne di Marcianise affiliato al clan Belforte.

Lo scorso aprile, Piccolo, era stato sorpreso in via Francesco Ommeniello a Recale dagli agenti del commissariato di Marcianise ed arrestato in quanto aveva l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, Marcianise.