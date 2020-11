CORONAVIRUS. CASERTA E PROVINCIA. 606 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ecco come stanno messe Caserta, Aversa, SMCV, Marcianise e altri grandi centri. GUARDA LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 13 novembre, dati aggiornati alle 14, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 606 nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore, con 2.979 tamponi, una percentuale di positività pari 20,3%, un leggero calo rispetto al 23,2% di ventiquattro ore fa. Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 157 (+9).

I guariti in provincia di Caserta sono 4.631 (+158 nelle ultime 24 ore). La cifra riguardante le persone attualmente positive è pari a 14.413 (+439).

Dall’inizio della pandemia sono stati 19.201 casi di contagio.

Se guardiamo all’andamento delle ultime 72 ore, il comune che desta più preoccupazione resta Aversa, che registra una media di incremento dei positivi pari a 0,88 per ogni mille abitanti. Il capoluogo di provincia è leggermente dietro la città normanna: 0,79. Dopo Caserta, sottolineiamo le cifre delle due ex zone rosse, Marcianise e Orta di Atella. Come tutti i centri presi in esame, l’incremento giornaliero è in calo rispetto alle giornate precedenti. Marcianise, infatti, registra lo 0,84, Orta si ferma a 0,82. Tra le città più importanti, il risultato migliore è quello di Santa Maria Capua Vetere, con una media di incremento del contagio degli ultimi tre giorni pari allo 0,52 per mille abitanti. Chiudiamo, infine, con il caso Maddaloni. La città vede aumentare vertiginosamente il dato nella giornata di ieri (1,57 x 1.000 ab.), per poi crollare a 0,58 oggi. La media supererebbe, quindi, l’unità, ma è evidente che qualche caricamento di positivi dei giorni scorsi o dei risultati dei test effettuati nelle cliniche proviate potrebbe aver pesantemente influito nel report. Ecco perché ci lamentiamo del fatto che l’Asl Caserta continua a non rendere noti i test compiuti in strutture private o quantomeno a non suddividere la cifra dei contagi tra pubblico e strutture esterne, senza tener conto che questo provoca evidenti difficoltà nel tentare di analizzare seriamente un trend epidemiologico per la provincia e per tutte le città, come vi abbiamo spiegato in questo articolo di qualche giorno fa.

