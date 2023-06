I CARRI DI CARNEVALE DEI BELFORTE. Ecco su quali hanno mostrato il loro potere i rampolli dei Mazzacane

Segnalata dalla polizia di Marcianise anche la presenza dell’organizzatore, il 32enne pregiudicato Francesco Gaglione

CAPODRISE (g.v.) – Come raccontato in un articolo pubblicato questo pomeriggio, sei persone hanno subìto una misura di prevenzione, ovvero l’obbligo di non recarsi al comune di Capodrise dall’attigua Marcianise. Si tratta di tre appartenenti alla famiglia Belforte: Salvatore, Ivano e Benito, e altri tre soggetti ritenuti legati al clan dei Mazzacane, ovvero Fabio Buanno Junior, Saverio Padovano e Ferdinando Scaldarella.

Un’operazione portata avanti dal commissariato di Marcianise, capaci di scovare la presenza dei sei soggetti sui carri di Carnevale che hanno sfilato per la città di Capodrise. Secondo gli agenti, questa sfilata lungo le strade cittadine sarebbe una chiara manifestazione della forza intimidatrice del clan Belforte ancora presente su Capodrise. Un modo per farsi vedere forti e ancora capaci di essere al centro delle dinamiche della città

Rispetto all’articolo di oggi pomeriggio – CLICCA E LEGGI – va segnalata l’importante presenza di Francesco Gaglione, pregiudicato, organizzatore e promotore economico dei carri di Capodrise. Per lui non è spiccato il foglio di via perché il 32enne è presidente proprio a Capodrise.