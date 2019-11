I condomini del parco San Vincenzo portano in tribunale il comune di CASAGIOVE

CASAGIOVE (red.cro.) – Quando è in atto una querelle, una lite, sentiamo dire spesso e volentieri la frase “Adesso mettiamo gli avvocati“. Ed è quello che, più o meno, è successo a Casagiove tra il comune ed il Parco San Vincenzo.

Il condominio, infatti, ha presentato ricorso al TAR contro la decisione, attuata dal comune, di abbattere alcune demolizioni ritenute abusive che si trovano all’interno della zona residenziale. Nel chiedere l’annullamento del provvedimento, i legali dello studio Menditto, incaricati dal parco e dal suo amministratore, Michele Vozza, hanno citato il sindaco Roberto Corsale, come rappresentante dell’amministrazione e anche Americo Picariello, il dirigente dell’area preposta. L’ente, in queste ore, ha reso noto di voler resistere in giudizio, attendiamo quindi novità sulla disputa.